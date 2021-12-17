منظمتان حقوقيتان تدينان انتهاكات حقوق الإنسان فى إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وقالت المنظمتان- حسبما أفادت قناة "فرانس 24"، مساء اليوم: إن مقاتلين فى منطقة أمهرة متحالفين مع الجيش الإثيوبى يعتقلون مدنيين من تيجراى ويقتلونهم فى موجة جديدة من العنف العرقى المرتبط بالحرب.

وأكدت المنظمتان- غير الحكوميتين المعنيتان بحقوق الإنسان- أن هؤلاء المقاتلين اعتقلوا فى شهر نوفمبر الماضى مدنيين بينهم مراهقون ومسنون فى غرب تيجراي.

وفى هذا الصدد، قالت مديرة مواجهة الأزمات فى منظمة العفو الدولية جوان مارينر، إنه بدون رد دولى عاجل لمنع المزيد من الفظائع، سيبقى أهالى تيجراى وخصوصا المعتقلين منهم معرضين لخطر كبير.

وتأتى التحذيرات فيما يفترض أن يعقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جلسة خاصة، غدا الجمعة؛ للنظر فى تعيين محققين فى انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة فى الحرب.

يأتى هذا فى وقت طالبت فيه "لجنة حماية الصحافيين" السلطات الإثيوبية بإطلاق سراح صحافيين اعتقلوا، منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي.