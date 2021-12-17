بالفيديو.. رونالدو يكشف جنس توأمه المنتظر

كشف النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء الخميس، عن جنس مولوده المنتظر من الإسبانية ​جورجينا رودريغيز​.

ونشر رونالدو مقطع فيديو قصير على صفحته الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ظهر فيه أولاده وهم يفقعون البالونات باللونين الأزرق والزهري بطريقة عفوية، ليتبين أن كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز سيرزقان بتوأم صبي وفتاة.

وعبر رونالدو عن سعادته وعن أنه محظوظ بحياته مع جورجينا رودريغيز من خلال تعليقه على المنشور ذاته قائلا: "حيث تبدأ الحياة والحب لا ينتهي".

وتفاعل الجمهور على الفيديو، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم، ومتمنين التوفيق لرونالدو وصديقته.

وفي أكتوبر الماضي، نشر رونالدو، على حسابه الرسمي في إنستغرام، صورة له رفقة الإسبانية جورجينا رودريغيز، وبيده صورة لنتيجة الفحص بالأشعة السينية، وقال: "يسعدني الإعلان عن انتظارنا توأما. قلوبنا مغمورة بالحب، ولا يمكننا الانتظار لرؤيتكما".

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن رودريغيز، البالغة من العمر 27 عاما، حامل في شهرها الثالث.

ورونالدو (36 عاما) هو حاليا أب لـ4 أبناء، أكبرهم كريستيانو جونيور(11 عاما)، والذي انضم مؤخرا لأكاديمية مانشستر يونايتد فور عودة والده إلى النادي الإنجليزي.

وإلى جانب كريستيانو جونيور، لرونالدو كذلك التوأم إيفا وماتيو (4 أعوام) وألانا مارتينا (3 سنوات)، التي أنجبتها جورجينا.

وفي عام 2017، قال رونالدو إنه يريد إنجاب 7 أطفال، فيما قالت جورجينا العام الماضي: "رغبتي في الأمومة أقوى من أي شيء آخر".