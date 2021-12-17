أعلنت شركة أسترازينيكا، الخميس، أن دراسة معملية لمزيج الأجسام المضادة لكوفيد-19 الخاص بها "إيفوشيلد" أظهرت أن العلاج احتفظ بنشاط معادل لمتحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون، بما يبشر باستخدام أوسع للعلاج.
وأجريت الدراسة على "إيفوشيلد" بواسطة باحثين مستقلين من إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية باستخدام ما يسمى بالفيروسات الكاذبة، التي تحتوي على التحورات الرئيسية لفيروس كورونا في كل السلالات، التي ظهرت حتى الآن.
وأضافت الشركة أنها تجري مع أطراف أخرى مزيدا من التحليلات لعقار "إيفوشيلد"، ومن المتوقع ظهور البيانات "قريبا جدا".
من جانبها، كشفت شركة ريغنيرون، ومقرها الولايات المتحدة، إن علاجها ريغن-كوف، والمعروف أيضا باسم "رونابريف"، أقل فعالية في التصدي لأوميكرون، على الرغم من أنه لا يزال فعالا في مواجهة السلالة دلتا، وذلك في تأكيد للمؤشرات الصادرة عن اختبارات معملية أواخر الشهر الماضي.
وفي وقت سابق من الأسبوع، وجد باحثون ألمان أن لقاحي كوفيد-19، اللذين طورتهما شركتا إلي ليلي وريغنيرون يفقدان معظم فعاليتهما عند تعرضهما في الاختبارات المعملية للمتحور أوميكرون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لمكافحة أوميكرون.. دراسة تظهر فاعلية "كوكتيل أسترازينيكا" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.