البرازيل: تسجيل 124 وفاة و3720 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وبذلك يرتفع مجمل الإصابات فى الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية إلى 22 مليونا و204941 وإجمالى الوفيات إلى 617395.

وتبقى الإحصاءات غير كاملة لعدم تقديم ست من الإدارات الاتحادية السبع والعشرين إحصاءات محدثة بسبب واقعة تسلل إلكترونى يوم الجمعة.

تأتى البرازيل فى المرتبة الثانية على مستوى العالم فى أعداد الوفيات الناجمة عن كورونا بعد الولايات المتحدة، والثالثة بعد أمريكا والهند تسجيلا للإصابات.

وأفادت تقارير صحفية، بأن العدد الفعلى لحصيلة الإصابات الإجمالية واليومية بـ كورونا، قد يختلف بشكل ملموس عما يرد فى الإحصاءات اليومية، مرجعة السبب إلى أن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.