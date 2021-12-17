الهند تعلن تسجيل 7447 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وذكرت الوزارة إنه تم تسجيل 391 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفاة فى البلاد إلى 476 ألفا و869 حالة.
وفى وقت سابق، سجلت الهند 5 آلاف و784 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى حصيلة المصابين بالفيروس فى البلاد إلى 34 مليونا و703 آلاف و644 مصابا.
وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة "إنديا توداى" اليوم الثلاثاء، بارتفاع تراكمى الوفيات إلى 475 ألفا و888 شخصا بعد وفاة 252 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت أن 7 آلاف و995 حالة تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى المتعافين 34 مليونا و138 ألفا و763 شخصا.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا فى الهند 88 ألفا و993 حالة.
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