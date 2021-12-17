وصلت هذا الرقم.. حصيلة جديدة لفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة عن تسجيل 7,435 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مما رفع إجمالى حالات الإصابة إلى 551,551 .





وسجلت البلاد كذلك 73 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالى إلى 4,591 وفاة.

وفى وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الكورى الجنوبى كيم بو-كيوم، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستدرس فرض قيود مشددة من جديد للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال كيم خلال اجتماع للمقر المركزى لمكافحة الكوارث والسلامة، حسبما نقلت وكالة "يونهاب"، إن الحكومة تأخذ الحالة الوبائية على محمل الجد، وتخطط لاتخاذ إجراءات مشددة للتباعد الاجتماعى، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها يوم الجمعة وتطبيقها لمدة أسبوعين مقبلين.

وأضاف، أنه إذا تم تنفيذ الإجراءات فستضع الحكومة خطة مناسبة لتعويض الخسائر الاقتصادية الناجمة من الإجراءات لأصحاب الأعمال الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص.

يذكر أنه فى الوقت الحالى، تقتصر التجمعات الخاصة على 6 أشخاص فى منطقة العاصمة سول والمدن المجاورة لها لكن الإجراءات الجديدة من المرجح أن تخفض هذا السقف إلى 4 أشخاص، وتفرض قيودا على ساعات العمل للمرافق متعددة الاستخدامات مثل المطاعم والمقاهى حتى الساعة العاشرة مساء أو منتصف الليل.