مقتل 4 أطفال فى حريق بمنزل فى لندن

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤولون بالشرطة وإدارة الإطفاء إنه تم انتشال الأطفال، الذين يعتقد أنهم أقارب، من المنزل فى جنوب لندن بعد إخماد الحريق وجرى نقلهم إلى المستشفى، غير أنهم توفوا متأثرين بإصاباتهم.

وذكرت فرقة إطفاء لندن فى بيان أن ثمانى عربات إطفاء وحوالى 60 رجلا شاركوا فى مكافحة الحريق الذى اندلع فى الساعات الأولى من المساء، والذى لم يعرف سببه بعد.