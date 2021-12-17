دماء تخضب طريقا بمصر.. قتلى وجرحى بحادث مروع

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 44 آخرون في حادث تصادم حافلتين جرى، مساء الخميس، على طريق أبو سمبل بأسوان جنوبي مصر.

ووقع الحادث عند منطقة الكيلو 110 من طريق أبوسمبل السياحي جنوبي محافظة أسوان. وتوجه على الفور رجال الإسعاف لمكان الحادث، ودفع سيارات الإسعاف المجهزة لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم. وأفادت وسائل إعلام مصرية بأنه جرى نقل جثث الضحايا إلى مشرحة أسوان العمومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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