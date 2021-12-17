المكسيك.. 169 وفاة بكورونا وإجمالى الضحايا يتخطى 297 ألفا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة "رويترز"، أكدت وزارة الصحة المكسيكية، فى تقريرها عن الوضع الوبائى، إن إجمالى الوفيات بلغ 297 ألفًا و356 حالة، فيما تخطت حصيلة الإصابات 3.92 مليون حالة، منذ بدء الجائحة.

وتأتى المكسيك فى المركز الـ 15 عالميًا من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، والرابع تسجيلًا لـ الوفيات الناجمة عن الجائحة.

وذكرت بيانات منفصلة نشرت فى الآونة الأخيرة، أن العدد الفعلى لـ ضحايا كورونا قد يكون أعلى 60% على الأقل من الرقم الرسمى.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.

كورونا حول العالم

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 272.1 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.3 مليون وفاة.

ووفقًا لبيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 272 مليونًا و197 الفًا و443، وإجمالي الوفيات خمسة ملايين و329 ألفًا و536.