إعصار راى يضرب الفلبين وتشريد أكثر من 300 ألف شخص

جدة - نرمين السيد - قُتلت امرأة واحد على الأقل وشرد أكثر من 300 ألف شخص فى الفلبين جراء الإعصار "راي" الذى ضرب البلاد أمس و تسبب بحدوث فيضانات وانهيارات أرضية وحوادث أخرى، حسبما أفاد مسؤولون اليوم الجمعة.





ولقيت المرأة التى تبلغ من العمر 54 عاما مصرعها بعد أن سقطت عليها أحد الاشجار فى مدينة إيلويلو، على بعد 466 كيلومترا جنوب مانيلا، وفقًا لما ذكره عمدة المدينة جيرى تريناس. وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن المياه فاضت فى الأنهار والجداول، ما تسبب فى فيضانات مفاجئة فى عدد من المناطق، مضيفة أن أكثر من 4 آلاف شخص تقطعت بهم السبل بعد إلغاء عشرات الرحلات الجوية الداخلية وتعليق السفر البحرى بسبب الإعصار.

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