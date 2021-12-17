جدة - نرمين السيد - أعلن المبعوث الروسى إلى أفغانستان ومدير إدارة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف اليوم الجمعة أن روسيا سترسل شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان غدا.





وقال كابولوف - فى تصريح لوكالة (سبوتنيك) الروسية للأنباء - "غدا سوف نرسل ثالث شحنة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان على متن ثلاث طائرات وتتضمن الشحنة مواد غذائية وأدوية. يشار إلى أن الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية الروسية إلى أفغانستان كانت قد وصلت فى نوفمبر الماضى فيما وصلت الثانية مطلع ديسمبر الجارى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا ترسل ثالث شحنة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.