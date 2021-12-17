إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى 272.9 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، صباح اليوم الجمعة، أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و336 ألفا و917 وفاة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 50.5 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 34.7 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ803 آلاف و652 وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ617 ألفا و271 حالة وفاة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة الهند بإجمالى وفيات 476 ألفا و869 حالة وفاة.