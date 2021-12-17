الديوان الملكي السعودي للمساعدات طلب مساعدة مالية أو علاجية في 3 خطوات

الديوان الملكي السعودي للمساعدات، وخطوات تقديم طلب مساعدة مالية وعلاجية أو خدمة من خدمات الديوان الملكي التي تعد الأكثر بحثاً واهتماما من قبل المواطنين، وخاصة من الفقراء وأصحاب الدخل المتوسط، حيث يلجأ إلي طلب المساعدة المالية من الديوان الملكي فئات كثيرة من بين تلك الفئات من عليهم دين أو قرض لدي البنك ولا يستطيع أن يقوم بسداد تلك الديون، فيما يلجأ أسر المسجون بسبب الديون إلي الديوان الملكي، في هذا التقرير نكشف لكم كيفية تقديم طلب للديوان الملكي للحصول على أي مساعدة.

يعد الديوان الملكي السعودي هو السند الكبير الذي يلجأ إليه الكثير من طوائف الشعب السعودي، من الحصول علي حل للمشاكل المالية والاجتماعية والصحية التي يمر بها المواطنين والمقيمين أيضا، حيث يوفر مكتب الديوان الملكي مجموعة كبير من العاملين لفحص طلبات المساعدة وتقديمها إلي خادم الحرمين من أجل التوقيع بالموافقة وقبول طلب المساعدة، حيث لا تزيد من فحص الطلب كثيرة، ويمكن للشخص متابعة طلب المساعدة من خلال أرقام الاتصال بالديوان الملكي.

تكمن آلية التسجيل والتقديم للحصول على المساعدات الإنسانية والمالية والعلاجية أو حتي العينية من خلال التسجيل إلكترونيا بواسطة الخطوات البسيطة التالية:

التوجه بالدخول إلكترونيا إلي الموقع الإلكتروني الديوان الملكي الخاص بالإمارة التابع لها سكنك.

الخاص بالإمارة التابع لها سكنك. النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

الدخول إلي دليل المستخدم لطلب المساعدات .

. أرفاق طلب المساعدة سواء كانت عينية أو مالية.

أرفاق المستندات والأوراق المطلوبة والتي من أهمها صورة الهوية الوطنية.

وإليك نموذج طلب مساعدة مالية يمكنكم من خلاله التعرف علي الألية التي من خلالها تتمكن من مخاطبة الديوان الملكي، حيث يتطلب في البداية إلقاء التحية وتقديم الشكر لخادم الحرمين ثم التعرف بنفسك وشرح ظروفك ثم الختم الشكر مرة اخري وكاتبة عنوانك ورقم جوالك واسمك بالكامل.

هناك فئات متعددة يمكنها التقديم بطلب مساعدة من الديوان الملكي، فمن أبرز هذه الفئات التالي:

الأشخاص الذين تعرضوا لا قدر الله إلي حوادث.

المواطنين الذين تعرضوا إلي أمراض تحتاج مصاريف كثيرة.

الفئات الذين تعرضوا إلي ضائقة مالية كبيرة.

الشباب الذين لم يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل.

اسر السجناء.

يتقدم الشخص الراغب في الحصول علي منحة من مكتب الديوان الملكي السعودي تحت رئاسة خادم الحرمين الشريفين عن طريق إرسال برقية، تتمثل في التالي:

تبدأ البرقية بإلقاء التحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تقديم خالص الشكر والتقدير إلي خادم الحرمين الشريفين علي كل ما يقدمه إلى أبناء المملكة ومن ثم تبدأ في شرح الظروف الحالية التي انت بصددها الآن والتي جعلتك تطلب المساعدة.

تحديد المساعدة التي انت بحاجة إليها مثل العلاج سد الدين أو غيرها من المساعدات.

تختم الرسالة بالشكر والتقدير إلى خادم الحرمين ثم كتابة جميع بياناتكم الشخصية.

واليك رابط التواصل السريع مع الديوان الملكي.

يجب عند قيامك في التسجيل بالديوان الملكي السعودي أن تتبع بعض الخطوات البسيطة في التقديم بداية من التالي:

الدخول علي رابط تواصل .

. الضغط علي تسجيل جديد.

وضع بيانات الهوية الوطنية، البريد الإلكتروني، الهاتف، ثم اختيار كلمة مرور تكون قوية.

إضافة كود التسجيل.

النقر على إيقونة تأكيد عملية التسجيل.

وصلنا إلي الختام، نذكركم أن فريق عمل الموقع يساعدكم اسفل هذا المقال في التعليقات للوصول إلى المساعدة التي انت بحاجة إليها، لذا اكتب تعليك اسفل هذا المقال الديوان الملكي السعودي للمساعدات طلب مساعدة مالية أو علاجية في 3 خطوات.

