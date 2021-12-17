فيضانات مدمرة تجتاح أربيل.. سقوط قتلى بينهم رضيع

لقي 8 أشخاص مصرعهم، بينهم رضيع، من جراء فيضانات وسيول اجتاحت مدينة أربيل، عاصمة كردستان العراق، إثر سقوط أمطار غزيرة، الليلة الماضية، على ما أفاد مراسلنا.

وكانت أكثر المناطق المتضررة في أربيل: دارتو ومام زاوا وقوشتبة وروشنبيران وغيرها من مناطق، إذ اجتاحتها السيول الجارفة، مما أدى إلى مصرع 8 أشخاص على الأقل بينهم طفل يبلغ 10 أشهر فقط، بحسب أرقام حكومية في كردستان العراق.

وذكر مراسلنا أن المياه الجارفة سحبت الطفل الذي لم يعثر على جثته حتى الآن.

وخلفت الفيضانات أضرارا مادية كبيرة في منازل المواطنين وفي المرافق العامة.

وقال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور البارزاني، في بيان: "بأسف بالغ توفي عدد من المواطنين نتيجة السيول والفيضانات التي تشكلت بفعل الأمطار الغزيرة وضربت عددا من القرى والمناطق في مدينة أربيل وتسببت بخسائر مادية كبيرة".

وأكد البارزاني أنه وجّه الجهات المعنية بإتخاذ اجراءات سريعة لمساعدة المتضررين من الفيضانات وفعل ما يلزم لتأمين احتياجاتهم.

ويشكو مواطنون في كردستان العراق من ضعف أنظمة التصريف وتهالكها ما يتسبب بمضاعفة خطر السيول والفيضانات المطرية.

ويقول عيد الباقي سليمان، وهو من سكان إحدى ضواحي أربيل التي تضررت من السيول لموقع "دوت الخليج": "المشهد كان مروعا، فطيلة الليل ونحن مستنفرون ولم ننم كما ولو أن حربا تدور حولنا حيث أصوات الرعود وهطول المطر الكثيف لم تتوقف، والمأساة أنك تغدو محاصرا تواجه قدرك دون حراك، ولا يمكنك حتى مساعدة جيرانك، حيث الكل في خطر".

ويضيف سليمان :"الأضرار في منطقتنا لم تكن بحجم مناطق أخرى، حيث هناك ضحايا مع الأسف، ودمار في البيوت وما تحتويه من أثاث وأجهزة كهربائية ومن متاع، وبصفة عامة الوضع مقلق والناس تخشى الأسو،أ حيث تتحدث الأرصاد عن أن هذه الموجات الرعدية الماطرة ستمتد طيلة أسبوع تقريبا".

ويتواصل هطول الأمطار الغزيرة منذ مساء الخميس والمستمرة حتى الجمعة، مشكلة سيولا وفيضانات تجتاح مناطق سكنية عديدة في أربيل، ولا تزال عمليات الانقاذ متواصلة .