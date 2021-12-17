أوميكرون يضرب جنوب إفريقيا بقوة والإصابات والوفيات تتصاعد

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات الصحية فى جنوب إفريقيا، اليوم الجمعة، إنهم يحتاجون وقتا لمعرفة تأثير المتحور أوميكرون فى عدد الوفيات والحاجة للعناية المركزة، حسبما نقلت قناة "العربية"، منذ قليل.





ووسط تصاعد سريع للإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى جنوب إفريقيا، حث المسؤولون المواطنين فى جنوب إفريقيا، أمس الخميس، على الحصول على اللقاحات قبل السفر لقضاء العطلات وحضور التجمعات الاحتفالية.

ووفقًا لـ "فرانس برس"، ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة اليومية فى جنوب إفريقيا إلى أكثر من 26900 يوم الأربعاء، و24700 يوم الخميس، ما يمثل أعلى نسبة حتى الآن فى الموجة الجديدة التى يقودها المتحور أوميكرون، ووصلت إلى ذروة زيادة سابقة فى يونيو ويوليو بسبب دلتا.

ووفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفع متوسط ​​الحالات الجديدة اليومية فى جنوب إفريقيا لمدة 7 أيام بشكل حاد خلال الأسبوعين الماضيين، من 6.4 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص فى 1 ديسمبر، إلى 38.5 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص فى 15 ديسمبر.

بينما لم يرتفع معدل الوفيات خلال نفس الفترة، فى حين يحذر خبراء الصحة من أن الوفيات يمكن أن تتأخر بضعة أسابيع بعد الحالات الجديدة.

ويقول العلماء، إن متغير أوميكرون يقود الزيادة الحالية من الوباء فى جنوب إفريقيا، لأنه مسؤول عن أكثر من 90% من الحالات اليومية الجديدة، حيث تتزايد الحالات الجديدة فى جميع مقاطعات جنوب إفريقيا التسعة تقريبًا، بعد أن تركزت سابقًا فى مقاطعة جوتنج، التى تضم جوهانسبرج، أكبر مدينة، والعاصمة بريتوريا.

وفى بيان لها، قالت وزارة الصحة الجنوب إفريقية، أمس الخميس: "هذا الفيروس ينتشر بشكل أسرع مما كان عليه فى الموجات السابقة، لكن معدلات العلاج فى المستشفيات والوفيات لا تزال منخفضة نسبيًا".

وقال وزير الصحة جو بهلا: "نحن ندعو جميع المسافرين، وخاصة أولئك الذين لم يتم تلقيحهم أو الذين تم تطعيمهم جزئيًا القادمين من مناطق تم الإعلان عنها، للحصول على التطعيم قبل أن يتحركوا فى الطرق"، مشددًا على أن ذلك سيكون من شأنه "حماية المسافرين من العائلات والأصدقاء الذين سيزورونهم خلال هذه الفترة المرتبطة بالتجمعات الاجتماعية الكبيرة مثل الحفلات وحفلات الزفاف".