بريطانيا توقع أول اتفاقية تجارية كاملة مع أستراليا

جدة - نرمين السيد - وقعت بريطانيا اتفاقية للتبادل التجارى الحر مع أستراليا، خلال حفل عبر الفيديو أمس الخميس، وهى الاتفاقية التى تتيح أكثر من 10 مليارات جنيه استرلينى ـ ما يعادل 13 مليار دولارـ من التبادلات السنوية عند إقرارها نهائيًا.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قالت وزارة التجارة الدولية البريطانية فى بيان لها، اليوم الجمعة، إن الاتفاقية "التاريخية تحدد معايير عالمية جديدة فى المجالين الرقمى والخدماتى، وستخلق فرصًا جديدة للعمل، والسفر للبريطانيين والأستراليين".

ومنذ يونيو الماضى، اتفق رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون مع نظيره الأسترالى سكوت موريسون على المبادئ العامة لهذه الاتفاقية. فيما "أنهى المفاوضون الآن جميع فصول" هذه الاتفاقية حاليًا.

ويأتى هذا الاتفاق كأول اتفاق تجارى جديد تبرمه بريطانيا بالكامل منذ خروجها رسميًا من الاتحاد الأوروبى فى 1 يناير 2021.

وقبل أشهر قليلة، دخلت أستراليا فى تحالف مع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز تحركاتهم فى المحيطين الهادئ والهندى، فيما عرف بـ "تحالف أوكوس".