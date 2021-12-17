لابيد: عنف المستوطنين وصمة عار على إسرائيل

وحسسبما نقل موقع "آى نيوز 24"، شدد وزير خارجية الاحتلال على أنه "لا تسامح فى هذه القضية"، داعيًا وزير الأمن الإسرائيلى إلى تشكيل فريق عمل للحد من العنف.
واعتبر لابيد أن "مثيرى الشغب العنيفين يحاولون إضفاء طابع سياسى" على عمل غير سياسى، مضيفاً "نحن نتحدث عن مجرمين يعتبرون الأيديولوجيا والسياسة مجرد ذريعة".
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فى تقرير لها، خلال شهر نوفمبر الماضى، إن المستوطنين الإسرائيليين قد ضاعفوا بشكل كبير من هجماتهم ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة، حيث ارتفعت حوادث العنف بنحو 150% خلال العامين الماضيين، حسبما أفادت البيانات التى قدمها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى اجتماع وزارة الأمن الإسرائيلية.
وكشفت وكالة تابعة للأمم المتحدة عن أن 115 فلسطينيًا تعرضوا للضرب أو للهجوم من قبل المستوطنين منذ بداية العام الجارى 2021، مما أسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين، إضافة إلى توثيق أكثر من 300 حادثة تدمير للممتلكات، بما فيها قطع أشجار الزيتون وحرقها خلال موسم حصاد الخريف، خلال نفس الفترة الزمنية.
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