جدة - نرمين السيد - وكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس فى تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى اليوم الجمعة: "نرحب باستجابة ألمانيا على قرار محكمة برلين بإدانة المتهم بارتكاب جريمة الاغتيال على أراضى ألمانيا، والتى استنتجت المحكمة بأنها نفذت لصالح الدولة الروسية".
يذكر أن الخارجية الألمانية استدعت السفير الروسى لدى برلين سيرجى نيتشاييف أمس الأول لإبلاغه بقرار طرد دبلوماسيين روسيين، على خلفية إصدار المحكمة الألمانية حكما بالسجن مدى الحياة على مواطن روسى أدين باغتيال الجورجى زليمخان خانجوشفيلى فى برلين عام 2019.
وتعتبر ألمانيا أن المواطن الروسى نفذ عملية الاغتيال بتكليف من الأجهزة الأمنية الروسية، الأمر الذى تنفيه موسكو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الأمريكية ترحب بقرار ألمانيا طرد دبلوماسيين روس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.