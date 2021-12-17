الخارجية الأمريكية ترحب بقرار ألمانيا طرد دبلوماسيين روس

جدة - نرمين السيد - وكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس فى تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى اليوم الجمعة: "نرحب باستجابة ألمانيا على قرار محكمة برلين بإدانة المتهم بارتكاب جريمة الاغتيال على أراضى ألمانيا، والتى استنتجت المحكمة بأنها نفذت لصالح الدولة الروسية".

يذكر أن الخارجية الألمانية استدعت السفير الروسى لدى برلين سيرجى نيتشاييف أمس الأول لإبلاغه بقرار طرد دبلوماسيين روسيين، على خلفية إصدار المحكمة الألمانية حكما بالسجن مدى الحياة على مواطن روسى أدين باغتيال الجورجى زليمخان خانجوشفيلى فى برلين عام 2019.

وتعتبر ألمانيا أن المواطن الروسى نفذ عملية الاغتيال بتكليف من الأجهزة الأمنية الروسية، الأمر الذى تنفيه موسكو.