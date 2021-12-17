نتائج إعتراضات السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني “نتائجنا” الأن لجميع المحافظات العراقية

نقم لكم في ها المقال اعزائي الطلاب والطالبات واولياء الامور تفاصيل نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني، حيث قامت بعض المصادر الرسمية المسؤولة في وزارة التربية والتعليم العراقية أنه من المنتظر تحديد موعد الكشف بنتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني في القريب العاجل، وذلك عقب الانتهاء من تصحيح جميع الإجابات الخاصة بالطلاب، ويشار إلى أنه فور صدورها من الوزارة سوف يتم رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم ونتائجنا، وهذا في اطار تسهيلات الوزارة للطلاب في الحصول على الخدمات التعليمية، بحيث يستطيع الطلاب الاستعلام بشكل الكتروني عن النتائج من خلال الرقم الامتحاني المخصص لكل طالب، تابعو السطور القادمة للتعرف على كافة المزيد من التفاصيل.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني

يترقب الكثير من الطلاب العراقيين نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني، وذلك بعدما اتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية الفرصة للطلاب الذين حصلوا على نتائجهم السيئة للاعتراض عليها، وهم الآن في حالة من القلق والتوتر لانتظارهم النتائج الخاصة بالاعتراضات، وأكدت الوزارة أنها في طريقها إلى الانتهاء من مراجعة كافة طلبات الاعتراضات الخاصة بالدور الثاني القسم العلمي، والأدبي، والأحيائي، والتطبيقي، وفور اعتمادها سوف يتم طرحها على موقع الوزارة ونتائجنا.

استعلام نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني

أكدت وزارة التربية والتعليم بأن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني على مشارف الإعلان عنها فور الانتهاء من تصحيح ومراجعة طلبات الاعتراضات، وذلك للأقسام التالية؛ الادبي، العلمي، الاحيائي، التطبيقي، حيث يمكنكم زيارة موقع الوزارة الرسمي، ومن الموقع يتم الدخول على قسم نتائج الاعتراضات واختيار الصف الدراسي “السادس الاعدادي”، ومن ثم يتم ادخال البيانات المطلوبة والخاصة بالطالب الذي قدم طلب اعتراض، ليُظهر الموقع نتيجة الطلب.

حيث يشمل الموقع نتائج اعتراضات كافة المحافظات العراقية مثل؛ الرصافة الأولى، والثانية، والثالثة، الكرخ الاولى، والثانية، والثالثة، البصرة، ذي قار، ديالي، كربلاء، كركوك، ميسان، النجف، نينوى، المثنى، الأنبار، القادسية، بابل، اربيل، واسط، صلاح الدين، دهوك الصف السادس الاعدادي ٢٠٢١ دور أول القسم العلمي والادبي.