سعر ومواصفات موبايل Realme GT Master شركة ريلمي استطاعت تحقيق معادلة مُبهرة مع هاتفها الجديد الذي أصدرته Realme GT Master وهو من الفئة المتوسطة، وشكله مختلف حيث يأتي بتصميم عصري مميز جداً خصوصاً النسخة الجلد .مواصفات هاتف Realme GT Master
يأتي الهاتف بشاشة كبيرة والتي تدعم تحديث الـ 120 هيرتز، ومن النوع Super AMOLED ،كما أنها تأتي بأقوى معالج في الفئة المتوسطة Snapdragon 778 G 5G، شاشة Realme GT Master تكون 6.43 بوصة بدقة FHD+ بها ثقب صغير، وتحتل شاشة الهاتف نسبة 91.7% من إجمالي الواجهة الأمامية الخاصة به.
- يدعم خدمات الجيل الخامس.
- البطارية هاتف Realme GT Master بسعة 4300 مللي أمبير، ونظام التشغيل هو أندرويد 11.
- يأتي الهاتف ببُعدين مختلفين، حيث البُعد الأول هو: 159.2×73.5×8.0 ملم مع وزن يبلغ 174 جرام لألوان الهاتف الأبيض والأسود والبنفسجي.
- البُعد الثاني هو: 159.2×73.5×8.7 ملم مع وزن يبلغ 180 جرام للون الهاتف الرمادي وهو النسخة الجلد.
- يدعم موبايل Realme GT Master شريحتين إتصال وهي من نوع Nano Sim.
- يتوفر هاتف Realme GT Master بأكثر من إصدار، حيث الإصدار الأول هو: ذاكرة مساحتها 128 جيجا مع رام 6 جيجا.
- الإصدار الثاني هو: ذاكرة مساحتها 256 جيجا مع رام 8 جيجا.
- لا يدعم الهاتف الكارت الميموري، ولكن من الممكن أن لا تحتاج نظراً لمساحة الهاتف الكبيرة.
- يأتي هاتف Realme GT Master بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بمستشعر Sony IMX615، أما الكاميرا الخلفية للهاتف فتأتي بثلاث كاميرات 64+8+2 ميجا، يدعم تصوير فيديوهات 4K بمعدل التقاط في الثانية الواحدة 30 إطار.
- بالإضافة إلى أن الهاتف يدعم وجود فلاش أحادي ” ليد فلاش”.
- يدعم الهاتف ميكروفون لعزل الضوضاء.
- يدعم بلوتوث بإصدار 5.2 كما يدعم أيضاً خاصيتي A2DP, LE.
- يأتي الواي فاي بترددات g/b/a/6/ac/n كما يدعم أيضاً الهاتف Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot، وتحديد الموقع الجغرافي وأنظمة الملاحة. يدعم الهاتف البصمة وخاصية الفتح عن طريق الوجه الذي يحبها الكثير.
- سعر هاتف Realme GT Master الرسمي في مصر النسخة 128 جيجا مع رام 6 جيجا بسعر 6800 جنيه. النسخة 256 جيجا مع رام 8 جيجا بسعر 7600 جنيه.
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