سعر ومواصفات موبايل Realme GT Master شركة ريلمي استطاعت تحقيق معادلة مُبهرة مع هاتفها الجديد الذي أصدرته Realme GT Master وهو من الفئة المتوسطة، وشكله مختلف حيث يأتي بتصميم عصري مميز جداً خصوصاً النسخة الجلد .

مواصفات هاتف Realme GT Master

يأتي الهاتف بشاشة كبيرة والتي تدعم تحديث الـ 120 هيرتز، ومن النوع Super AMOLED ،كما أنها تأتي بأقوى معالج في الفئة المتوسطة Snapdragon 778 G 5G، شاشة Realme GT Master تكون 6.43 بوصة بدقة FHD+ بها ثقب صغير، وتحتل شاشة الهاتف نسبة 91.7% من إجمالي الواجهة الأمامية الخاصة به.