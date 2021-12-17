موعد العلاوة السنوية للموظفين والعسكريين 2022 في السعودية ، العلاوة السنوية هي زيادة تضاف إلى الراتب الأساسي للموظف على أساس سنوي ، وتعتمد على درجة الوظيفة التي يشغلها وقدرته على إتمام العمل ، والسؤال عن موعد وصول المكافأة السنوية للموظفين. إلى أذهان كثير من الناس كل عام وكل لحظة خاصة مع تطور الحياة وارتفاع الأسعار من حولنا ، لذلك سنجيب عن هذا السؤال من خلال موقع ثقفني.موعد العلاوة السنوية للموظفين
أما عن موعد المكافأة السنوية لعام 1443 ، فمن المقرر أن يتم العثور عليها في حسابات الموظفين في المملكة العربية السعودية يوم الخميس 27 يناير 2022 م.
- ستحصل هذه المكافأة على جميع موظفي القطاع العام في المملكة العربية السعودية ، بغض النظر عن وظائفهم ودرجاتهم. وفقًا لقانون العمل السعودي ، تبدأ المكافأة التي تضاف للموظف في اليوم الأول من شهر يناير.
- يظل الراتب كما هو مع إضافة المكافأة السنوية للسنة التالية حتى تاريخ المكافأة السنوية التالية ، وهكذا.
- يمكن القول أن الغرض من هذا الأمر هو التماشي مع الوضع الاقتصادي للبلد وتسهيل الاستقرار على دخل الفرد.
هناك موظفون يعملون في المملكة العربية السعودية على المكافأة كل عام ، وعن طريق الحد الأدنى للأجور والسلم يحتل الموظفون المرتبة
- الأولى في سلم الرواتب وتبلغ مكافآتهم 135 ريالًا سعوديًا.
- أما المركز الثاني فيبلغ المركز الثاني المكافأة 165 ريال سعودي.
- وفي المرتبة الثالثة نجد القسط البالغ 190 ريالا سعوديا.
- موظفو الدرجة الرابعة 230 ريال سعودي.
- أما بالنسبة للعاملين في المرتبة الخامسة والسادسة فتبلغ مكافأتهم 265-305 ريال سعودي على التوالي.
- يحصل الموظفون في الرتب من السابعة إلى العاشرة على مكافأة قدرها 356 – 415 – 470 – 510 على التوالي.
- ابتداء من المرتبة الحادية عشرة إلى الخامسة عشرة في سلم الرواتب مقدار المكافأة السنوية المضافة إلى الرواتب الأساسية تبدأ من 530 – 570 – 605 – 700 – 865 ريال سعودي بالترتيب.
رواتب العسكريين لا تتشابه كثيراً مع رواتب الموظفين ، وليس لديهم سلم وظيفي ، وتاريخها يتوافق مع موعد المكافأة السنوية للموظفين في السابع والعشرين من يناير ، ويتم تحديدها. حسب رتبهم على النحو التالي:
- على الجندي دفع قرابة 125 ريال سعودي.
- أما الجندي الأول فعلاوة السنوية 1400 ريال سعودي.
- العريف الأول يحصل على 155 ريال سعودي.
- أما الرقم فيحصل على 210 ريال سعودي كمكافأة سنوية.
- وكيل الرقيب يحصل على 1800 ريال سعودي.
- الرقيب الأول يحصل على 2400 ريال سعودي.
- أما رئيس الرقيب فيحصل على 2800 ريال سعودي.
الوسوم
موعد العلاوة السنوية للموظفين والعسكريين 2022 في السعودية ، العلاوة السنوية هي زيادة تضاف إلى الراتب الأساسي للموظف على أساس سنوي ، وتعتمد على درجة الوظيفة التي يشغلها وقدرته على إتمام العمل ، والسؤال عن موعد وصول المكافأة السنوية للموظفين. إلى أذهان كثير من الناس كل عام وكل لحظة خاصة مع تطور الحياة وارتفاع الأسعار من حولنا ، لذلك سنجيب عن هذا السؤال من خلال موقع ثقفني.موعد العلاوة السنوية للموظفين
أما عن موعد المكافأة السنوية لعام 1443 ، فمن المقرر أن يتم العثور عليها في حسابات الموظفين في المملكة العربية السعودية يوم الخميس 27 يناير 2022 م.
- ستحصل هذه المكافأة على جميع موظفي القطاع العام في المملكة العربية السعودية ، بغض النظر عن وظائفهم ودرجاتهم. وفقًا لقانون العمل السعودي ، تبدأ المكافأة التي تضاف للموظف في اليوم الأول من شهر يناير.
- يظل الراتب كما هو مع إضافة المكافأة السنوية للسنة التالية حتى تاريخ المكافأة السنوية التالية ، وهكذا.
- يمكن القول أن الغرض من هذا الأمر هو التماشي مع الوضع الاقتصادي للبلد وتسهيل الاستقرار على دخل الفرد.
هناك موظفون يعملون في المملكة العربية السعودية على المكافأة كل عام ، وعن طريق الحد الأدنى للأجور والسلم يحتل الموظفون المرتبة
- الأولى في سلم الرواتب وتبلغ مكافآتهم 135 ريالًا سعوديًا.
- أما المركز الثاني فيبلغ المركز الثاني المكافأة 165 ريال سعودي.
- وفي المرتبة الثالثة نجد القسط البالغ 190 ريالا سعوديا.
- موظفو الدرجة الرابعة 230 ريال سعودي.
- أما بالنسبة للعاملين في المرتبة الخامسة والسادسة فتبلغ مكافأتهم 265-305 ريال سعودي على التوالي.
- يحصل الموظفون في الرتب من السابعة إلى العاشرة على مكافأة قدرها 356 – 415 – 470 – 510 على التوالي.
- ابتداء من المرتبة الحادية عشرة إلى الخامسة عشرة في سلم الرواتب مقدار المكافأة السنوية المضافة إلى الرواتب الأساسية تبدأ من 530 – 570 – 605 – 700 – 865 ريال سعودي بالترتيب.
رواتب العسكريين لا تتشابه كثيراً مع رواتب الموظفين ، وليس لديهم سلم وظيفي ، وتاريخها يتوافق مع موعد المكافأة السنوية للموظفين في السابع والعشرين من يناير ، ويتم تحديدها. حسب رتبهم على النحو التالي:
- على الجندي دفع قرابة 125 ريال سعودي.
- أما الجندي الأول فعلاوة السنوية 1400 ريال سعودي.
- العريف الأول يحصل على 155 ريال سعودي.
- أما الرقم فيحصل على 210 ريال سعودي كمكافأة سنوية.
- وكيل الرقيب يحصل على 1800 ريال سعودي.
- الرقيب الأول يحصل على 2400 ريال سعودي.
- أما رئيس الرقيب فيحصل على 2800 ريال سعودي.
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