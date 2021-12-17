موعد العلاوة السنوية للموظفين والعسكريين 2022 في السعودية ، العلاوة السنوية هي زيادة تضاف إلى الراتب الأساسي للموظف على أساس سنوي ، وتعتمد على درجة الوظيفة التي يشغلها وقدرته على إتمام العمل ، والسؤال عن موعد وصول المكافأة السنوية للموظفين. إلى أذهان كثير من الناس كل عام وكل لحظة خاصة مع تطور الحياة وارتفاع الأسعار من حولنا ، لذلك سنجيب عن هذا السؤال من خلال موقع ثقفني.

موعد العلاوة السنوية للموظفين

أما عن موعد المكافأة السنوية لعام 1443 ، فمن المقرر أن يتم العثور عليها في حسابات الموظفين في المملكة العربية السعودية يوم الخميس 27 يناير 2022 م.

ستحصل هذه المكافأة على جميع موظفي القطاع العام في المملكة العربية السعودية ، بغض النظر عن وظائفهم ودرجاتهم. وفقًا لقانون العمل السعودي ، تبدأ المكافأة التي تضاف للموظف في اليوم الأول من شهر يناير.

يظل الراتب كما هو مع إضافة المكافأة السنوية للسنة التالية حتى تاريخ المكافأة السنوية التالية ، وهكذا.

يمكن القول أن الغرض من هذا الأمر هو التماشي مع الوضع الاقتصادي للبلد وتسهيل الاستقرار على دخل الفرد.

هناك موظفون يعملون في المملكة العربية السعودية على المكافأة كل عام ، وعن طريق الحد الأدنى للأجور والسلم يحتل الموظفون المرتبة

الأولى في سلم الرواتب وتبلغ مكافآتهم 135 ريالًا سعوديًا. أما المركز الثاني فيبلغ المركز الثاني المكافأة 165 ريال سعودي. وفي المرتبة الثالثة نجد القسط البالغ 190 ريالا سعوديا. موظفو الدرجة الرابعة 230 ريال سعودي. أما بالنسبة للعاملين في المرتبة الخامسة والسادسة فتبلغ مكافأتهم 265-305 ريال سعودي على التوالي. يحصل الموظفون في الرتب من السابعة إلى العاشرة على مكافأة قدرها 356 – 415 – 470 – 510 على التوالي. ابتداء من المرتبة الحادية عشرة إلى الخامسة عشرة في سلم الرواتب مقدار المكافأة السنوية المضافة إلى الرواتب الأساسية تبدأ من 530 – 570 – 605 – 700 – 865 ريال سعودي بالترتيب.