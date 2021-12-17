الهند: تسجيل 7447 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 7447 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 34 مليونا و726 ألفا و49 إصابة.





وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إن دى تى فى) الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 391 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات إلى 476 ألفا و869 حالة. وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات النشطة فى البلاد بلغ 86 ألفا و415 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 34 مليونا و162 ألفا و765 شخصا، وذلك بعدما تعافى 7886 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.

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