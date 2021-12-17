بايدن يعترف بصعوبة تمرير مشروعه للإنفاق الضخم قبل نهاية 2021

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال بايدن: "يستغرق الأمر وقتًا لوضع اللمسات الأخيرة على هذه الاتفاقات وإعداد التغييرات التشريعية وإنهاء كل الخطوات البرلمانية والإجرائية اللازمة، لتمكين مجلس الشيوخ من التصويت"، وذلك فى إشارة إلى المحادثات الصعبة التى أجراها مع الديمقراطى جو مانشين، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ويست فيرجينيا ذات الغالبية الجمهورية، مؤخرًا، والذى يعتبر تصويته مفتاحًا لتمرير مشروع القانون،
وأضاف بايدن فى بيانه: "سنتابع هذا العمل معًا فى الأيام والأسابيع المقبلة"، آملاً فى التغلب على الخلافات وتقديم خطة بيلد باك بيتر، حتى فى مواجهة معارضة جمهوريين شرسة، فى إشارة إلى محادثاته مع السيناتور الديمقراطى.
ويهدف مشروع قانون "بيلد باك بيتر" إلى إعادة بناء بتحويل 1.75 تريليون دولار لخفض كلفة رعاية الأطفال، والأدوية ودعم القوة الشرائية للأسر، والاستثمار فى الانتقال إلى الطاقة النظيفة، إلا أن بايدن بات محبطًا من من التصويت على المشروع بشكل نهائى.
ويعتبر مانشين المشروع مكلفًا جدًا، وأنه سيزيد التضخم، وهو الآن مصدر قلق كبير لبايدن والمستهلكين الأمريكيين. وقال الرئيس الأمريكى:"نريد وعلينا إقرار مشروع القانون".
وتابع في بيانه "في الوقت نفسه، يجب أن نمضى قدماً فى تشريع الحق فى التصويت والمضى قدماً فى أسرع وقت ممكن، ديموقراطيتنا تعتمد على ذلك".
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