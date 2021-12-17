تفاصيل عن بنك وياي الرقمي بالكويت وطريقة التسجيل

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بنك وياي الرقمي بالكويت وطريقة التسجيل، تتميز دولة الكويت بأن بها العديد من البنوك التي تسهل على العملاء الكثير من المعاملات المالية وذلك تحت إشراف البنك الوطني في الكويت وفي سبيل ذلك قد أعلن الفترة الماضية عن إطلاق البنك الرقمي الجديد بنك وياي الذي يتميز بأنه يواكب التطورات الرقمية التي يشهدها العصر التالي والتي يعتمد عليها جزء كبير من الأشخاص ليس في الكويت فقط بل في العالم أجمع ولذلك يعتبر البنك الرقمي الجديد من أهم البنوك في الكويت بالفترة الحالية ومن أجل التسجيل في بنك وياي الرقمي نقدم لكم هذه المعلومات.البنك الرقمي وياي بالكويت
بنك وياي الرقمي هو الأول من نوعه في دولة الكويت العظيمة والذي تم إطلاقه تحت إشراف البنك الوطني في الكويت حتى يسهل على العملاء الذي يتمون تعاملاتهم بطريقة رقمية وبالعملة الرقمية حيث أنه يستهدف في خدماته بشكل خاص الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 34 سنة لأنهم الجيل الجديد الواعي جيدًا بالتكنولوجيا والعالم الرقمي الجديد ويتم التسجيل في البنك الرقمي وياي وفق خطوات محددة سنذكرها لكم لتلك الفئات.
مع العلم أن هناك أكثر من طريقة متوفرة من أجل التواصل مع بنك وياي الرقمي بالكويت وتتميز جميعها بالسهولة وسرعة التواصل من تلك الطرق:
- البريد الإلكتروني للتواصل مع البنك الرقمي .
- أو التواصل هاتفيًا من خلال الاتصال على الرقم الآتي 1880011.
- أو من خلال موقع البنك الرقمي الإلكتروني على المنصة الزرقاء تويتر .
والآن إلى خطوات التسجيل التي يرغب الكثير في معرفتها بكل تأكيد من أجل الاستمتاع بمزايا البنك الرقمي وياي الكويتي:
- الموقع الإلكتروني التالي هو الموقع الرسمي لــ بنك وياي.
- بعد اختيار مربع خدمة سجلني الموجود في الجزء العلوي ناحية اليسار في الشاشة يوم ادخال الاسم والبريد الإلكتروني الشخصي.
- يتبع ذلك كتابة رقم الهوية أو الرقم المدني
- مع رقم جوال شخصي وتحديد جنسية الفرد.
- وبعد الانتهاء يضغط الفرد على زر سجلني.
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بنك وياي الرقمي بالكويت وطريقة التسجيل، تتميز دولة الكويت بأن بها العديد من البنوك التي تسهل على العملاء الكثير من المعاملات المالية وذلك تحت إشراف البنك الوطني في الكويت وفي سبيل ذلك قد أعلن الفترة الماضية عن إطلاق البنك الرقمي الجديد بنك وياي الذي يتميز بأنه يواكب التطورات الرقمية التي يشهدها العصر التالي والتي يعتمد عليها جزء كبير من الأشخاص ليس في الكويت فقط بل في العالم أجمع ولذلك يعتبر البنك الرقمي الجديد من أهم البنوك في الكويت بالفترة الحالية ومن أجل التسجيل في بنك وياي الرقمي نقدم لكم هذه المعلومات.البنك الرقمي وياي بالكويت
بنك وياي الرقمي هو الأول من نوعه في دولة الكويت العظيمة والذي تم إطلاقه تحت إشراف البنك الوطني في الكويت حتى يسهل على العملاء الذي يتمون تعاملاتهم بطريقة رقمية وبالعملة الرقمية حيث أنه يستهدف في خدماته بشكل خاص الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 34 سنة لأنهم الجيل الجديد الواعي جيدًا بالتكنولوجيا والعالم الرقمي الجديد ويتم التسجيل في البنك الرقمي وياي وفق خطوات محددة سنذكرها لكم لتلك الفئات.
مع العلم أن هناك أكثر من طريقة متوفرة من أجل التواصل مع بنك وياي الرقمي بالكويت وتتميز جميعها بالسهولة وسرعة التواصل من تلك الطرق:
- البريد الإلكتروني للتواصل مع البنك الرقمي .
- أو التواصل هاتفيًا من خلال الاتصال على الرقم الآتي 1880011.
- أو من خلال موقع البنك الرقمي الإلكتروني على المنصة الزرقاء تويتر .
والآن إلى خطوات التسجيل التي يرغب الكثير في معرفتها بكل تأكيد من أجل الاستمتاع بمزايا البنك الرقمي وياي الكويتي:
- الموقع الإلكتروني التالي هو الموقع الرسمي لــ بنك وياي.
- بعد اختيار مربع خدمة سجلني الموجود في الجزء العلوي ناحية اليسار في الشاشة يوم ادخال الاسم والبريد الإلكتروني الشخصي.
- يتبع ذلك كتابة رقم الهوية أو الرقم المدني
- مع رقم جوال شخصي وتحديد جنسية الفرد.
- وبعد الانتهاء يضغط الفرد على زر سجلني.
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