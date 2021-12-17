في مقال اليوم سوف نتحدث عن طريقة التسجيل في المدرسة النموذجية لتعليم القيادة الموجودة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية لعام 2021 و 1443 هجرياً والتي يبحث عنها الكثير من المقيمين في المملكة لما تقدمه المدرسة من أسعار مناسبة والكثير من الخدمات وما بها من مزايا، كما تساعد المتقدمين بها على تعلم القيادة في أسرع وقت باستخدام استراتيجية محكمة لحصول المتقدمين على رخصة القيادة بكل سهولة، في الفقرات القادمة سوف نتحدث عن مميزات المدرسة النموذجية لتعليم قيادة السيارات وخطوات التقديم والرسوم المحددة للالتحاق بها.

التسجيل في المدرسة النموذجية لتعليم القيادة

تم إنشاء المدرسة النموذجية الموجودة في المملكة العربية السعودية في الرياض عام 2007م لكي تساعد المواطنين على تعليم القيادة بكل سهولة ووصولهم لاستخراج رخصة خاصة بهم في أسرع وقت.

ويأتي ذلك عبرالسير على الخطة الدراسية الموضوعة من قبل مدرسة تعليم قيادة السيارات في الرياض، والتي تتمتع بالكثير من المزايا التي تجعلها تتفوق على المدراس التعليمية الموجودة في المملكة.

هذا بالإضافة للخدمات الأخرى مثل إجراءات المرور للحصول على الرخصة بأسرع وقت وإنهائها بشكل كامل.

كل ذلك توفره المدرسة النموذجية لتعليم قيادة السيارات في الرياض أو بالدمام أو في المدينة المنورة وأيضًا مدرسة جدة بأقل سعر قد يجده المتدرب في المملكة العربية السعودية.

فالآن أصبح من السهل معرفة كل ما يخص ويتعلق بالقيادة والحصول على رخصة في وقت قليل خاصة بعد التحول الإلكتروني.

يمكنك الاستعلام عن تأمين السيارة الخاصة بك للتأكد من موعده بسبب أهمية التأمين وقت تعلمك للقيادة.

وفيما يلي سوف نتعرف طريقة التسجيل في المدرسة النموذجية لتعليم القيادة في الرياض بداخل المملكة العربية السعودية وهناك أيضًا مدرسة الدمام النموذجية.

مميزات التسجيل في المدرسة النموذجية لتعليم القيادة

لعل السؤال الذي يدور في عقلك الآن ما هي المميزات التي سأحصل عليها في المدرسة النموذجية دونً عن غيرها من المدراس الخاصة بتعليم القيادة في المملكة.

خلال النقاط التالية سوف نقوم بالتعرف على مميزات التسجيل في المدرسة النموذجية في المملكة:

وجود نخبة من المدربين والمختصين بكفاءة عالية في معرفة أصول القيادة وتعليمها.

توفير مدربين سيدات من أجل تعليم قيادة السيارات للنساء.

سعر مناسب لجميع المستويات.

وجود الكثير من الخدمات المقدمة للمتدربين.

يتم التدريب في الوقت الذي يناسبك.

اكتمال مرحلة المرور والحصول على رخصة بعد التمكن من تعلم قيادة السيارة.

التدريب في أماكن مخصصة لتعليم القيادة.

تحديد الوقت المناسب لكل متقدم.

شروط التسجيل في المدرسة النموذجية لتعليم القيادة

أعلنت المدرسة النموذجية لتعليم القيادة بالرياض في المملكة العربية السعودية عن بعض الشروط الواجب توافرها من أجل التسجيل بها والتمكن من استخراج رخصة قيادية.

وفيما يلي سوف نقوم بذكر ما هي شروط التسجيل مدرسة تعليم قيادة السيارات؟

يجب ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام.

تسجيل استمارة الفحص والتأكد من البيانات.

توفير الأوراق المطلوبة.

تسديد الرسوم المالية المحددة من قبل المدرسة النموذجية.

يجب توافر جميع شروط مدرسة تعليم قيادة السيارات لكي تتمكن من التدريب من قبل المدرسة النموذجية.

وقبل التعرف على طريقة التقديم في المدرسة النموذجية لتعليم قيادة السيارات للنساء والرجال سنتعرف على رسوم التقديم.

رسوم التسجيل في المدرسة النموذجية لتعليم قيادة السيارات

من ضمن شروط التسجيل في المدرسة النموذجية للنساء والرجال تسديد الرسوم المالية، لذا بدأ الكثير من الراغبين بالتقديم معرفة قيمة الرسوم قبل القيام بالتسجيل.

وفي خلال النقاط التالية سوف نقوم بذكر كل ما يتعلق ب رسوم التسجيل في مدرسة تعليم قيادة السيارات للنساء والرجال:

رسوم التسجيل في المدرسة النموذجية تبلغ 435 ريال سعودي.

التأمين على الرخصة القيادية يبلغ 350 ريال سعودي.

الرسوم الخاصة بتحديد مستوى التدريب يصل إلى 100 ريال سعودي.

بعد انتهاء مدة التعليم واجتياز امتحان القيادة وتريد استخراج رخصة، فيجب سداد الرسوم الخاصة بالحصول على الرخصة، والتي سنقوم بذكرها كما يلي:

في حالة استخراج رخصة صالحة ل 10 أعوام، فيتم تسديد رسوم بقيمة 400 ريال سعودي.

أما إذا كانت ل 5 أعوام فقط، فالمبلغ المطلوب 200 ريال سعودي.

رسوم الحصول على رخصة لمدة عامين تبلغ 85 ريال سعودي.

أما إذا لم يتمكن المتقدم من اجتياز اختبار القيادة، فيتم دفع رسوم بقيمة 10 ريال سعودي.

طريقة التسجيل في المدرسة النموذجية لتعليم القيادة

بعد التعرف على المدرسة ومميزاتها الكثيرة ورسوم التسجيل بها، الآن سوف نتعرف على طريقة التسجيل في المدرسة النموذجية model driving school من أجل الحصول على رخصة في أسرع وقت، فقط قم باتباع النقاط الآتية:

في البداية يجب توافر بعض الأوراق المطلوبة لإتمام عملية التسجيل، هذه الأوراق تتمثل فيما يلي:

صورة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية – الإقامة. 2 صورة للمتقدم بمقاس 4*6.

ثم خطوات التسجيل: