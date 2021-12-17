أعلن النادي الأهلي المصري، الخميس، فسخ عقد مهاجمه النيجيري جونيور أجايي بالتراضي، بعد إحرازه معه العديد من الألقاب المحلية والقارية.
وقال النادي القاهري في بيان إن "أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي، أعلن عن فسخ التعاقد مع النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي".
وأضاف انه تم "إنهاء كافة الأمور المالية والإدارية، بعد الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، المشرف العام على قطاع الكرة".
وحمل أجايي (25 عاماً) ألوان الأهلي منذ 2016 وأحرز معه لقب الدوري المحلي أربع مرات ودوري أبطال إفريقيا مرتين. انضم إلى الأهلي عام 2016 قادماً من الصفاقسي التونسي.
ونشر اللاعب رسالة في صفحته على موقع انستغرام جاء فيها "أعلن انتهاء عقدي مع النادي الأهلي لكرة القدم، للإدارة التي كانت بمثابة العائلة لي، لزملائي في الفريق الذين كانوا إخوتي وللمشجعين، لقد كنتم داعمين لي جميعكم، شكرًا لكم على ثباتكم معي طوال تلك السنوات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أجايي رسميا خارج الأهلي المصري.. ورسالة وداع "حزينة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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