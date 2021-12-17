صلاح يخرج غاضبا من مباراة نيوكاسل.. وكلوب يفسر "القرار"

خرج النجم المصري محمد صلاح "غاضبا"، بعد استبداله في مباراة ليفربول أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينما فسر المدرب الألماني يورغن كلوب سبب استبداله.

وقرر كلوب استبدال صلاح في الدقيقة 74 من المباراة ليحل البرازيلي روبيرتو فيرمينو بدلا منه، ليخرج النجم المصري وعلى وجهه علامات الاستياء من القرار.

وتحدث كلوب في تصريحات لمحطة "بي تي سبورت": "اليوم كان من الصواب استبداله (صلاح) في وقت أبكر من المعتاد، سنلعب مرة أخرى خلال 3 أيام".

وعلق كلوب عن مساهمة صلاح في أهداف ليفربول خلال 15 مباراة متتالية سواء بالتسجيل أو التمريرات الحاسمة: "هذا مذهل حقا إن تمريراته مهمة مثل الأهداف".

وحقق ليفربول انتصارا بنتيجة 3-1 على نيوكاسل، مساء الخميس، بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ساهم صلاح بهدف خلال اللقاء، ليضيق ليفربول الخناق على مانشستر سيتي المتصدر، ويقترب بفارق نقطة خلفه.

وسيخوض ليفربول مباراة جديدة في الدوري مساء الأحد المقبل، أمام توتنهام هوتسبر، في لندن.