مئات الأطفال يفرون إلى تايلاند هربًا من القتال بين المتمردين وجيش ميانمار

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال بيان للسلطات فى إقليم تاك الحدودى غرب تايلاند، إن حوالى 700 شخص فروا إلى بلدة ماى سوت التايلاندية، بعدما اندلع القتال بين جماعة اتحاد كارين الوطنى، وجيش ميانمار.

وبحسب الوكالة، قال يى مين، المسؤول فى لجنة تحالف الإغاثة، إن 2503 شخصًا، بينهم 545 طفلاً، يلوذون حاليًا بالجانب التايلاندى من الحدود، موضحًا أن منظمة الإغاثة تحاول تقديم مساعدات غذائية لهم، بالتعاون مع السلطات التايلاندية.