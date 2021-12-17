الصين تتوعد أمريكا بالرد على العقوبات الأخيرة

جدة - نرمين السيد - نددت الصين، اليوم الجمعة، بالعقوبات الجديدة التى فرضتها الولايات المتحدة على شركات صينية، لاتهامها بالمشاركة فى انتهاك حقوق أقلية الأويغورو، مؤكدة "معارضتها الشديدة" لتلك العقوبات، ومتوعدة بالرد عليها.





وفى تصريحاته للصحفيين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينى وانج ون بى: "سنتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للكيانات والشركات الصينية".

تصعيد بين أمريكا والصين

ويتفاقم التصعيد بين الصين وأمريكا هذه الفترة على نحو غير مسبوق، فى عدد من الملفات، خصوصا صراع النفوذ فيما بينهما فى منطقة المحيطين الهادئ والهندى، حيث طالب وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، الصين بوقف "أعمالها العدوانية" فى تلك المنطقة، خلال زيارته إلى جاكرتا، يوم الثلاثاء الماضى، فى أول جولة له فى جنوب شرق آسيا.

وفى تصريحاته خلال كلمة بجامعة إندونيسيا، قال بلينكن: "نحن مصممون على ضمان حرية الملاحة فى بحر الصين الجنوبى، حيث تهدد أعمال بكين العدوانية تبادلات تجارية تزيد قيمتها على ثلاثة تريليونات دولار كل عام".

أزمة مضيق تايوان

وجدد بلينكن التأكيد على تمسك واشنطن بـ"السلام والاستقرار فى مضيق تايوان" الذى بات أكثر من أى وقت مضى فى صلب التوتر الشديد بين أكبر اقتصادين فى العالم.

كما شدد وزير الخارجية الأمريكى على رغبة واشنطن فى تعزيز التحالفات مع دول المنطقة، متعهدًا بـ"حماية حق كل الدول فى اختيار طريقها الخاص، بلا ضغط أو ترهيب".

وعلى حد وصفه، اعتبر بلينكن أنه "ليست هناك منافسة" بين منطقة تتمحور حول الولايات المتحدة أو تتمحور حول الصين، موضحًا أن "هناك قلق كبير لدى المنطقة من شمال شرق آسيا إلى جنوب شرق آسيا، ومن نهر ميكونج إلى جزر المحيط الهادئ، بشأن أعمال بكين العدوانية".