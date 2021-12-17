وفى تصريحاته للصحفيين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينى وانج ون بى: "سنتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للكيانات والشركات الصينية".
تصعيد بين أمريكا والصين
ويتفاقم التصعيد بين الصين وأمريكا هذه الفترة على نحو غير مسبوق، فى عدد من الملفات، خصوصا صراع النفوذ فيما بينهما فى منطقة المحيطين الهادئ والهندى، حيث طالب وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، الصين بوقف "أعمالها العدوانية" فى تلك المنطقة، خلال زيارته إلى جاكرتا، يوم الثلاثاء الماضى، فى أول جولة له فى جنوب شرق آسيا.
وفى تصريحاته خلال كلمة بجامعة إندونيسيا، قال بلينكن: "نحن مصممون على ضمان حرية الملاحة فى بحر الصين الجنوبى، حيث تهدد أعمال بكين العدوانية تبادلات تجارية تزيد قيمتها على ثلاثة تريليونات دولار كل عام".
أزمة مضيق تايوان
وجدد بلينكن التأكيد على تمسك واشنطن بـ"السلام والاستقرار فى مضيق تايوان" الذى بات أكثر من أى وقت مضى فى صلب التوتر الشديد بين أكبر اقتصادين فى العالم.
كما شدد وزير الخارجية الأمريكى على رغبة واشنطن فى تعزيز التحالفات مع دول المنطقة، متعهدًا بـ"حماية حق كل الدول فى اختيار طريقها الخاص، بلا ضغط أو ترهيب".
وعلى حد وصفه، اعتبر بلينكن أنه "ليست هناك منافسة" بين منطقة تتمحور حول الولايات المتحدة أو تتمحور حول الصين، موضحًا أن "هناك قلق كبير لدى المنطقة من شمال شرق آسيا إلى جنوب شرق آسيا، ومن نهر ميكونج إلى جزر المحيط الهادئ، بشأن أعمال بكين العدوانية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تتوعد أمريكا بالرد على العقوبات الأخيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.