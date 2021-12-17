اليابان: تمديد القيود الحدودية المفروضة للشهر المقبل لمنع انتشار «أوميكرون»

جدة - نرمين السيد - أفاد مسؤول حكومى يابانى، بأن الحكومة اليابانية بصدد تمديد القيود الحدودية الصارمة المفروضة والتى تهدف إلى منع انتشار المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا حتى الشهر القادم وما بعد ذلك.





ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية، اليوم الجمعة، عن المسؤول الحكومى قوله - خلال اجتماع للحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم فى اليابان، إنهم يجاهدون من أجل الحصول على معرفة وبائية عن المتحور الجديد، ولكنهم ليسوا على إلمام وفهم كامل للوضع بعد، منوها بضرورة الاستعداد لتفشى محتمل للعدوى. ومنعت اليابان دخول المواطنين الأجانب غير المقيمين إلى أراضيها منذ الـ30 من نوفمبر الماضى والذى كان من المخطط فى بادئ الأمر أن يظل ساريا لمدة شهر. فيما يخضع المواطنون اليابانيون العائدون من الخارج وآخرون للحجر الصحى فى منشآت حكومية مخصصة فور وصولهم البلاد.

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