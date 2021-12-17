إعرف نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثالث “بالرقم الامتحاني” الأن على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

في الآونة الزمنية الاخيرة اصبح البحث والتساؤل عن تفاصيل معرفة نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثالث متزايد من قِبل الآلاف من الطلاب في مختلف محافظات العراق، وذلك بعد ان نوهت العديد من المصادر المسؤلة من وزارة التربية والتعليم العراقية عن قرب صدور النتائج بشكل رسمي على موقع الوزارة، حيث انتهى طلاب الثالث المتوسط من اداء اختبارات الدور الثالث مؤخراً بعد عدم مقدرتهم على تجاوز الدور الاول والثاني ورسوبهم في مادة او اكثر، والآن يودون معرفة نتائج هذة الاختبارات، لذلك سنقدم لكم في هذا المقال التفاصيل التي رصدناها لكم حول هذة النتائج.

نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثالث

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالسماح للطلاب العراقيين الذين فشلوا في أداء امتحانات الدور الثاني، أن يقوموا بأداء امتحانات الدور الثالث لتحسين درجاتهم وها نحن الآن في انتظار نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثالث المقرر ظهورها في غضون أيام قليلة، لهذا أتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية رابطا رسميا خاص بها من أجل الولوج إليه ومعرفة نتائج الثالث متوسط بكل بساطة وسهولة، بالإضافة إلى موقع نتائجنا، وناجح، وغيرها من المواقع المتميزة الأخرى التي تساهم في رفع نتائج الثالث متوسط.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثالث

بعدما أدى الطلاب العراقيين امتحانات الثالث متوسط، وهم في حالة من الترقب والقلي حتى ان تظهر نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثالث، حيث أنه من المعروف أن وزارة التربية والتعليم العراقية قامت بعمل ثلاث مراحل للطلاب الذين تخلفوا في نتائج الامتحانات الخاصة ب الثالث متوسط من أجل تحسين درجات، وقد بدأت بالفعل امتحانات الدور الثالث للثالث متوسط في شهر ديسمبر ونحن بصدد الإعلان عنها، على ان تظهر النتائج في جميع محافظات العراق المختلفة مثل؛ نينوى، الكرخ الاولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، الرصافة الأولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، ديالي، نجف، ذي قار، القادسية، صلاح الدين،واسط، اربيل، مثنى، دهوك، الانبار، بابل، البصرة، كربلاء، كركوك، ميسان.

وللإستعلام عن النتائج يمكنكم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، او موقع نتائجنا المخصص لنتائج العراق، وذلك للحصول على النتائج بالرقم الامتحاني.

لم تُصدر وزارة التربية والتعليم العراقية حتى الآن اى اعلان رسمي بظهور نتائج الدور الثالث الخاصة بالطلاب المقيدين بالصف الثالث المتوسط 2021، ولكن نوهت بعض المصادر على ان النتائج في خلال ساعات قليلة مع بداية الاسبوع الجديد سيتم اعتمادها رسمياً من قِبل وزير التربية والتعليم العراقية، ليتم اتاحتها على موقع الوزارة الرسمي.