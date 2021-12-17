«الهجرة العراقية»: عودة 76 نازحا إلى مناطقهم فى صلاح الدين

جدة - نرمين السيد - وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع فى الوزارة على عباس تصريح، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، إنه تمت إعادة 76 نازحًا إلى مناطق سكناهم الأصلية فى محافظة صلاح الدين، ضمن خطة الطوارئ التى تنظمها الوزارة لإعادة النازحين طوعياً".

وأضاف أن منحة العودة البالغة مليون دينار المخصصة من الوقف السنى شملت تلك الأسر العائدة، مشيرًا إلى أن عودة النازحين تمت بعد إتمام التدقيق الأمنى لهم بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومة المحلية، وتم إيصالهم إلى مناطق سكناهم الأصلية مع أمتعتهم، مؤكدا أن الوزارة مستمرة بإعادة الأسر طوعيا تمهيداً لإغلاق ملف النزوح".

وفى السياق، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، تسيير رحلة لإجلاء أكثر من 400 عراقى من بيلاروسيا، من الذين يرغبون بالعودة الطواعية.