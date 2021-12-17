كامالا هاريس: لم أناقش مع بايدن مسألة ترشحه لانتخابات 2024

جدة - نرمين السيد - وبحسب "فرانس برس"، يبدو أن نائبة الرئيس الأمريكى تواجه أزمة سياسية، بعدما كثرت الشائعات فى واشنطن عن العلاقة بين هاريس وبايدن، وسط توقعات من السياسيين بأن هاريس التى لا تتمتع بشعبية كبيرة، قد لا تدخل البيت الأبيض مجددًا، إذا عزف بايدن عن الترشح للرئاسة مرة أخرى.
وفى مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الخميس، قالت هاريس: "سأقول لكم هذا دون أى غموض، نحن لا ولم نتحدث عن إعادة الترشح، لأننا لم نكمل بعد عامنا الأول، ونحن فى منتصف جائحة".
وردًا على سؤال بشأن إمكانية ترشح بايدن، 79 عامًا، للرئاسة مجددًا، قالت هاريس: "لا أفكر فى هذا الموضوع، ولم نتحدث عنه".
يذكر أن هاريس هى أول امرأة وأول أسود وآسيوى تتولى هذا المنصب، ما يجعلها نظريًا خلفًا لجو بايدن، إلا أن شعبيتها تراجعت على وقع ملفات ومهما حساسة، مثل تمكين الأقليات من التصويت، وأزمة الهجرة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
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