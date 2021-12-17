اعتقال طالب فى موسكو حاول تجنيد زملائه لحساب داعش

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، ، أعلن بيان لإدارة الأمن الفيدرالية الروسية، اليوم الجمعة، "إيقاف نشاط أحد مؤيدى تنظيم داعش الإرهابى الذى حاول إقحام طلاب فى أحد مراكز التعليم العالى بالعاصمة فى أعمال إرهابية ومتطرفة دينيًا".

وبحسب الوكالة، أكد التحقيق الأمنى أن الطالب المعتقل، وهو من آسيا الوسطى، كان يروج لداعش وينشر أيديولوجيته، كما أنه دعا إلى إقامة خلافة للتنظيم الإرهابى فى العراق وسوريا بوسائل مسلحة.