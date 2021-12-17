موسكو: أمريكا تركت لـ طالبان أسلحة تكفى لدولتين وتقارير الغرب «هراء»

جدة - نرمين السيد - شدد المبعوث الروسى إلى أفغانستان، مدير إدارة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، اليوم الجمعة، على أن بلاده لا تعتزم بيع أسلحة لحكومة طالبان فى أفغانستان، مؤكدًا أن كل ما يشاع عنه "هراء".





وتعقيبًا على تقارير إعلامية غربية بشأن تزويد موسكو لطالبان بالسلاح، قال كابولوف: "طالبان لا تحتاج لأى أسلحة، لديهم ما يكفى منها، ترك الأمريكيون الكثير من الأسلحة هناك تكفى لدولتين". وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أضاف كابولوف: "على العكس، علينا أن نفكر أنه بسبب نقص المال، قد تبيع طالبان هذه الأسلحة، خاصة المنظومات المحمولة المضادة للطائرات، والتى لا بد أن الأمريكيين تخلوا عنها عندما فروا". وأوضح المبعوث الروسى أنه إذا وقعت هذه الأسلحة فى أيدى الجماعات الإرهابية من كل الأطياف من أوروبا إلى إفريقيا، فسيكون ذلك بمثابة مصيبة كبيرة.

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