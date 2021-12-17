طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين نفاذ 2022

يمكن لجميع المعلمين والمعلمات معرفة طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين نفاذ من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، ذلك بعد أن قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإعلان عن بدء التقديم في اختبار الرخصة المهنية وتحديد المعايير والشروط المحددة للإختبار،ةقد تم تحديد مواعيد الاختبارات للمعلمين والمعلمات المسجلين على موقع الهيئة الرسمي، لذا بدأوا بالبحث عن طريقة التسجيل قبل إنتهاء الوقت المحدد، في هذا المقال سوف نقوم بذكر كيف يمكن التسجيل وموعد الاختبار.

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

يقوم اختبار الرخصة المهنية بالتعرف على مهارات والكفاءات التي يتميز بها المعلمين في المملكة العربية السعودية ووضع المعلم المناسب في مكانه المناسب، وبعد اجتياز المتقدمين للاختبار، يتم تحديد الوظائف التي تناسبهم في القطاع التعليمي، كما يعتبر واحد من ضمن أهداف المملكة لتحقيق رؤيتها لعام 2030.

لذا قامت الهيئة العامة لتقويم التعليم والتدريب بالإعلان عن فتح باب التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين، كما قامت بالإعلان عن الشروط المحددة لقبول التسجيل.

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين نفاذ متاح لمن يرغب في التقديم على وظائف الحكومة، أو الأشخاص الذين انتهت المدة المخصصة لرخصتهم المهنية والتي تكون صالحة ل 5 أعوام من تاريخ التسجيل.

وتوفر الهيئة للمعلمين خدمات عد للتأهيل المهني منها التدريب الصيفي واختبار القدرة المعرفية كفايات.

بعد قيام المعلمين بالتسجيل عبر الموقع الرسمي لهيئة تقويم التدريب والتعليم، يبدأ موعد الاختبار والذي تحدده الهيئة، فيما يلي سوف نقوم بذكر طريقة التسجيل للمعلمين نفاذ والشروط الخاصة بالقبول.

شروط طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين نفاذ

حددت هيئة تقويم التدريب والتعليم بعض الشروط اللازم توافرها لإمكانية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية، فيما يلي سوف نتحدث عن هذه الشروط:

لابد أن يكون المعلم من مواطنين المملكة العربية السعودية.

حصول المتقدم على البكالريوس بأي من التخصصات التعليمية.

لابد من اجتياز المتقدم درجة الامتياز في الاختبار العام بالإضافة لاختبار التخصص.

قيام المتقدم بالتسجيل في الاختبار 1443 عبر الموقع الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

تسديد الرسوم المالية المخصصة.

هذه هي جميع شروط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية نفاذ 1443، لابد من تواجد كلا منهم في المتقدم للاختبار.

يمكن للمعلمين الذي لا يتجاوز راتبهم الحد الأقصى لدعم الضمان الاجتماعي التقديم على الدعم.

مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين نفاذ

بعد قيام هيئة تقويم التدريب والتعليم عن بدء التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين نفاذ عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قامت بالإعلان عن المواعيد المحددة للاختبار، فيما يلي سوف نقوم بذكر المواعيد الرسمية للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية في المملكة:

البداية يوم 20 جمادي الآخر 1443 موافق ليوم 23 من شهر يناير 2022.

ونهاية التسجيل يوم 27 جمادي الآخر 1443 موافق ليوم 30 يناير 2022.

رسوم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

قبل قيام المعلم بأدءالاختبار في المملكة العربية السعودية، لابد من تخطي بعض الخطوات اللازمة، والتي هي:

1- التسجيل عبر الموقع الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

2- توافر الشروط اللازمة للتسجيل.

3- سداد الرسوم المالية المعلن عنها من قبل الهيئة.

الآن سوف نقوم بالتعرف على قيمة رسوم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين نفاذ على النحو التالي:

الرسوم المخصصة لأداء اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 تبلغ 300 ريال سعودي مقمسين كالأتي:

100 ريال سعودي لأداء الاختبار العام للرخصة المهنية.

أما عن اختبار التخصص، فيتم دفع رسوم تبلغ 100 ريال أيضاً.

100 ريال للحصول على الرخصة المهنية بعد اجتياز الاختبارات.

أما في حالة يرغب المتقدم من أداء الاختبار مرة أخرى، فسيتم دفع رسوم تبلغ 200 ريال سعودي مقسمين كما يلي:

100 ريال لإعادة أداء اختبار الرخصة العام.

كذلك 100 أخرى لإعادة اختبار التخصص.

أما الرسوم الخاصة لتجديد الرخصة المهنية بعد انتهائها تبلغ 100 ريال سعودي فقط.

طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين نفاذ

بعد التعرف على الشروط الخاصة بالتسجيل في اختبار الرخصة المهنية نفاذ لتحديد موعد الاختبار، الآن سوف نقوم بذكر طريقة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، فقم فقط باتباع النقاط التالية:

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بهيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الإنترنت.

حدد نظام الرخص المهنية لقطاع التعليم.

قم بتحديد التسجيل عن طريق النفاذ الوطني الموحد.

أدخل اسم المستخدم والرقم السري.

اضغط على تسجيل الدخول عبر نظام أبشر.

قم بإدخال الكود المرئي الظاهر أمامك في المربع المخصص له.

انقر على تسجيل دخول.

سيتم التواصل معك برسالة نصية بها كود للتسجيل عبر رقمك المسجل.

أدخل الكود المرسل في المربع الظاهر أمامك.

اختر “الاختبارات”.

قم بالنقر على سجل الآن.

بعد الإطلاع على الشروط والأحكام المقررة من قبل الهيئة، قم بالنقر على مربع الموافقة.

ثم قم بتسجيل موعد الاختبار.

حدد الطريقة الخاصة لتسديد رسوم اختبار الرخصة المهنية.

سيتم فتح الصفحة الخاصة بتسديد الرسوم.

ما عليك إلا دفع المبلغ المخصص للاختبار، وبهذا تكن قد قمت بالتسجيل في اختبار الرخصة المهنية نفاذ عبر الأنترنت.

الاستعلام عن نتائج اختيار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

بعد الانتهاء من التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين نفاذ وسداد الرسوم وحضور الاختبار المحدد للمتقدمين، أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن إمكانية معرفة نتائج الاختبار عبر الأنترنت، في النقاط التالية سوق نقوم بشرح كيف يمكن الاستعلام عن نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات عبر موقع الهيئة الرسمي:

توجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة تقويم التدريب والتعليم عبر متصفح جوجل.

قم بإدخال البينات المطلوبة منك في الأماكن المخصصة لها.

من الصفحة الرئيسية للموقع، قم بتحديد “النتائج”.

حدد الاختبار الذي قمت بتأديته وترغب في الاستعلام عن نتيجته.

ثم اختر عرض.

سيتم تحويلك لصفحة أخرى تجد بها كافة التفاصيل حول نتيجة اختبار الرخصة المهنية للمعلمين.