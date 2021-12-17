الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة فقط مقيم وزارة الداخلية السعودية

الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة فقط ، الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة فقط ، من الخدمات الهامة التي يبحث عنها المواطنين والمقيمين والوافدين الجدد علي المملكة العربية السعودية بداعي العمل كما يتمكن الكفيل من الاستفادة من خدمة الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة فقط من خلال الموقع الرسمي وزارة الداخلية السعودية والتي تقدم جميع خدمات الجوازات السعودية بشكل إلكتروني للحد من عناء الذهاب إلي مقرات الجوازات وتوفير الوقت والجهد المبذولين في ذلك لذا سوف نشرح لحضراتكم اليوم خدمة صلاحية التأشيرة الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم كما سوف نتمكن عزيزي القارئ من معرفة مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة الخاصة بك حتي تتمكن من مغادرة الأراضي السعودية والعودة إليها في الموعد والتوقيت المدون عليها.

الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة فقط

تتابع وزارة الداخلية السعودية عن كثب اهم الأخبار والمعلومات التي تخص الجوازات السعودية والمقيم داخل الأراضي السعودية لذا تقدم لهم عبر موقعها الرسمي وبالتعاون مع نظام ابشر الجوازات خدمات الجوازات والتأشيرات السعودية ومن ضمنها خدمة استعلام عن صلاحية خروج وعودة برقم الهوية مقيم والتي تقدمها لكم إلكترونيا عبر بعض خطوات بسيطة وسوف نتعلم أيضا طريقة طباعة تأشيرة الخروج والعودة ومن ضمن التفاصيل التي توجد علي تأشيرة ذهاب وعودة السعودية اسمك ورقم الجواز وتاريخ ميلادك ميلادي وهجري كما يدون عليها رقم التأشيرة ونوعها وتاريخ أصدارها وتاريخ انتهاء صلاحيتها.

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة فقط

سوف تتمكن عزيزي القارئ الآن من الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة فقط مقيم عبر بوابة وزارة الداخلية السعودية الرسمية كما يمكنك معرفة طريقة الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة فقط من خلال اتباعك للخطوات التالية :

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة الداخلية السعودية.

ثم نضغط علي خدمات الجوازات من الصفحة الرئيسية.

نختار منها خدمة الاستعلام العام عن حالة تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة بالسعودية.

بالسعودية. حينها سيطلب منك الموقع أضافه بعض البيانات الشخصية مثل رقم الإقامة الخاصة بك والاسم الكامل والجنس ورقم الجوال وتاريخ الميلاد وغيرها من المعلومات الخاصة.

ثم نضغط علي زر بحث.

استعلام عن صلاحية خروج وعودة برقم الهوية مقيم

بعد قراة جميع الخطوات السابقة جيدا يرجي منك زيارة رابط الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة فقط أو رقم الهوية الوطنية عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية فبعد زيارتكم للرابط السابق يمكنكم الآن الدخول والبحث والتعمق في الموقع والذهاب إلي خدمات الجوازات السعودية واتباع كافة الخطوات المشروحة مسبقا وبعد مراجعة كافة خطواتك وبياناتك يرجي منك الضغط علي زر بحث والانتظار قليلا وسوف ينقلنا الموقع إلي صفحة بها جميع بيانات تأشيرة الخروج والعودة وسوف تتعرف علي مدة صلاحية التأشيرة بعد صدورها وتاريخ صدورها وتاريخ انتهائها حتي تتمكن من الرجوع إلي المملكة في الموعد المحدد مسبقا لك.