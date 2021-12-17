واشنطن: البحرين صديق وشريك حيوى

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت الخارجية الأمريكية: "رأينا ذلك مرة أخرى هذا العام، حين دعمت البحرين جهودنا لإجلاء الأمريكيين وغيرهم من أفغانستان، ونتوقع أن نرى فى العام المقبل تقدمًا أكبر فى علاقتنا الثنائية من خلال العلاقات بين الشعبين، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، والتنسيق الوثيق بشأن الدفاع الإقليمى، والعمل الرائد فى حماية الآثار".

وهنأت وزارة الخارجية الأمريكية البحرين بالعيد الوطنى للبلاد، قائلة: "نيابة عن حكومة الولايات المتحدة والشعب الأمريكى، نهنئ الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وشعب مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطنى للبلاد".

كما أكد البيان على أن الولايات المتحدة "ممتنة لشراكتنا القوية والمتنامية، وتتمنى للشعب البحرينى كل التوفيق ونحن ننتقل إلى السنوات الخمسين المقبلة من علاقتنا الثنائية".