«الشيوخ الأمريكى» يوافق على تعيين نيكولاس بيرنز سفيرا لواشنطن بالصين

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس الشيوخ الأمريكى على تعيين نيكولاس بيرنز سفيرا للولايات المتحدة لدى الصين؛ لينتهى بذلك أكثر من عام من شغور المنصب الدبلوماسى فى بكين، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية.





وكان الرئيس جو بايدن اختاره فى أغسطس الماضى، ووافق مجلس الشيوخ بالأغلبية على تعيينه، بعدما سحب السناتور الجمهورى ماركو روبيو معارضته لتعيينه فى هذا المنصب المهم. يشار إلى أن نيكولاس بيرنز كان مستشارا لوزير الخارجية جون كيرى بين عامى 2014 و2017، وقد عمل فى التدريس فى جامعة هارفارد.

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