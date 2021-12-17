سابقة قضائية بسبب انفجار بيروت.. نيابة لبنانية تقاضى محكمة

جدة - نرمين السيد - كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، عن سابقة قضائية شهدتها البلاد، حيث رفعت النيابة العامة التمييزية فى لبنان دعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ضد الغرفة السادسة لمحكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندى كفورى.





وحسبما نقل موقع "صوت بيروت انترناشونال"، طلبت النيابة التمييزية تصويب "الخطأ الجسيم المرتكب من المحكمة التى قررت رد المحامى العام التمييزى القاضى غسان الخورى، متابعة النظر فى قضيه المرفأ". وبحسب الصحف اللبنانية، فإلى جانب ذلك، طلبت النيابة التمييزية اللبنانية إبطال القرار، الذى ألغى قرار منع القاضى طارق البيطار، من التحقيق فى انفجار بيروت، وذلك "لما فيه من أخطاء جسيمة"، الأمر الذى سمح بإحياء ملاحقة المتهمين.

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