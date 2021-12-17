الخارجية الروسية: «الناتو» لم يرد على مقترحاتنا السابقة لخفض التصعيد

جدة - نرمين السيد - وأضاف جروشكو فى تصريح اليوم الجمعة، بحسب وسائل إعلام روسية - "أن الحلف لم يقدم أى مبادرات ملموسة وجادة لاستئناف عمل مجلس روسيا - الناتو"، مؤكدا أن بلاده لم تتسلم أى مقترحات جادة ملموسة من حلف شمال الأطلسى، حيث ظلت جميع مقترحات روسيا السابقة بشأن خفض التصعيد دون إجابة.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد شدد فى وقت سابق على ضرورة بدء مفاوضات على الفور؛ بهدف التوصل إلى اتفاقيات قانونية دولية واضحة تستبعد أى تقدم إضافى لحلف شمال الأطلسى نحو الشرق ونشر الأسلحة، التى تهدد بلاده فى الدول المجاورة ولا سيما فى أوكرانيا.