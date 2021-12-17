مفتى لبنان: نحرص على العلاقات مع الدول العربية خصوصا الخليج

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت الوكالة اللبنانية للإعلام، أكد المفتى دريان خلال اللقاء، حرصه على الاستقرار والأمن والأمان والوحدة الوطنية فى لبنان. كما شدد الشيخ دريان على العلاقات الأخوية مع الدول العربية، خاصة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجى، والدول الصديقة للبنان، لافتًا إلى ضرورة تعزيز التعاون معه لما فيه مصلحة الشعب اللبنانى.

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