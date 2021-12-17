النمسا تشيد بالتزام الفاتيكان بالسلام والمصالحة والتغلب على أزمة المناخ

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس النمساوى فى رسالة بعث بها اليوم الجمعة، إلى البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان للتهنئة بعيد ميلاده الخامس والثمانين أنه يتمنى للبابا التوفيق والقوة والنجاح فى مهمته وعمله.
وأشار الرئيس النمساوى إلى اعتزازه بالزيارة الناجحة والمثمرة التى قام بها إلى الفاتيكان فى يونيو الماضى ومحادثاته الناجحة مع بابا الفاتيكان حول العديد من القضايا الدولية وخصوصا أزمتى المناخ وجائحة كورونا.
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