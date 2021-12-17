روسيا: سياسة العقوبات الأوروبية غير قانونية ولا تحقق الأهداف المرجوة

جدة - نرمين السيد - وصف المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية (الكرملين) ديميترى بيسكوف، سياسة الاتحاد الأوروبى فى فرض العقوبات على بلاده، بأنها غير قانونية ولا تحقق الأهداف المرجوة، مؤكدا أن موسكو ستواصل اتخاذ إجراءات الرد على العقوبات.





وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة، ردا على سؤال عن كيفية تعامل روسيا مع الاتحاد الأوروبى: "ليس نحن من يفرض العقوبات فى البداية، تعلمون أن لدينا مجموعة كاملة من إجراءات الرد، التى نطبقها وستتوسع". وأضاف المتحدث الصحفى للكرملين "ما زلنا نعتبر أن هذه العقوبات غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولى، والأهم من ذلك أن هذه العقوبات لم تحقق للمبادرين بها أى أهداف".

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