شروط الحصول على تمويل لرواد الأعمال من بنك التنمية الاجتماعية

بنك التنمية في المملكة العربية السعودية، احد أبرز البنوك التي تقدم العديد من الخدمات التمويلية لعملاءها داخل المملكة، مما يساعد في تطور الاقتصاد السعودي، كما أنه يمكن من خلال بوابة بنك الاجتماعية الحصول على تمويلات للعديد من الفئات، سواء الرجال أو النساء، للأفراد أو لقطاع الأعمال والشركات، من أبرز المنتجات التمويلية التي يقدمها البنك، تمويل الزواج، تمويل الترميم، تمويل كنف، وعلى صعيد قطاع الأعمال والشركات، يقدم بنك التنمية الاجتماعية حلولاً لا متناهية من التمويلات المختلفة، من بينها تمويل رواد الأعمال الذي يبدأ من 50.000 ريال، ويصل إلى 500.000 ريال سعودي,

تمويل رواد الأعمال هو منتج تمويله يمكن الحصول عليه من بنك التنمية الاجتماعية، وهو منتج مخصص للأفراد التي تهتم بإنشاء شركة ناشئة، أو تأسيس كيان تجاري خاص بهذه الأفراد، علماً أن التمويل يستهدف العديد من القطاعات، من بينها التأمين والوساطة، الساعات والمجوهرات، تربية وبيع الثروة الحيوانية، المنتجات الزراعية، والأنشطة المدعومة من الصناديق الحكومية، ويمكن معرفة باقي القطاعات المستهدفة من خلال البوابة الإلكترونية للبنك.

تمويل مالي يبدأ من 50.000 ريال، ويصل إلى 500.000 ريال.

مدة تمويل تصل إلى 5 سنوات.

فترة سماح تصل إلى 12 شهراً.

طريقة سداد الأقساط بشكل شهري.

رسوم سنوية 4% مع إمكانية خصمها من أصل التمويل.

يجب أن يقوم عمر المتقدم للتمويل لا يقل عن 21 عاماً، ولا يزيد عن 55 عاماً.

يجب أن يكون السجل الائتماني سليم ولا تتجاوز التعثرات 15.000 ريال.

يجب ألا تقل نسبة الضمان عن 100% من قيمة التمويل بشرط أن يكون الضمان كفالة شخصية فقط استقطاع من الراتب.

يشترط ألا يكون لدى المستفيد أكثر من سجل تجاري واحد خلاف المراد تمويله، بشرط أن يكون النشاط مختلف عن النشاط المراد تمويله،

قبل توقيع عقود التمويل يشترط أن يكون المتقدم متفرغ وظيفياً.

يجب توافر المؤهل والخبرة للمشروع المراد تمويله.

يجب أن يكون المشروع جديداً.

حدد بنك التنمية الاجتماعية العديد من المستندات والأوراق المطلوبة للمتقدمين للحصول على تمويل رواد الأعمال، والتي تشمل، بطاقة الهوية الوطنية، صورة من المؤهل الدراسي على ألا يقل المؤهل عن الثانوية العامة، صورة من السجل التجاري على ألا يتجاوز عمر السجل عن 6 أشهر، بالإضافة إلى عقد تأسيس الشركة، ونموذج الكفالة للمسارات الورقية، وأخيراً صورة من الخبرات للأنشطة المهنية.

أتاح بنك التنمية الاجتماعية خدمة الحصول على تمويل رواد الأعمال من خلال البوابة الإلكترونية للبنك، وذلك بعد أن يستوفي العميل كافة المتطلبات والشروط، وعليه التوجه إلى رابط تمويل رواد الأعمال، ومن ثم كتابة البيانات المطلوبة في ألأماكن المخصصة لها، أو يمكن التواصل عبر قنوات التواصل التي يوفرها البنك والتي تشمل رقم الهاتف 920008002، أو عبر المحادثة الفورية مع خدمة العملاء من خلال البوابة الإلكترونية للبنك.