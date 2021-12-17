إصابات بهجوم للمستوطنين على قريوت

إصابات بهجوم للمستوطنين على قريوتأصيب، فجر اليوم الجمعة، عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح وكسور عقب هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين في قرية قريوت جنوب نابلس.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس قوله، إن المستوطنين مارسوا سياسة إجرام في قريوت، حيث هاجموا المنازل واعتدوا على المواطنين ما أدى إلى وقوع إصابات نقلت للمشافي.

وأضاف: المستوطنون حاولوا خطف المواطن وائل مقبل إلا أن تصدي الأهالي لهم حال دون ذلك.

وحذر من تصاعد هجمات المستوطنين واستهداف المنازل والقرى خاصة المحاذية للمستوطنات.