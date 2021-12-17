الفاو: معدلات الجوع بالعالم العربي في إرتفاع

الفاو: معدلات الجوع بالعالم العربي في إرتفاعحذر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) من استمرار ارتفاع مؤشرات الجوع في العالم العربي .. داعياً الى “تغييرات جذرية” في أنظمة الأغذية الزراعية في المنطقة لتوفير الأمن الغذائي والتغذية للجميع.

وذكر التقرير والذي حمل عنوان (نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021م) ان “عدد الجياع في المنطقة العربية بلغ 69 مليون شخص في عام 2020م”.

وعزا التقرير استمرار الجوع في العالم العربي بالارتفاع، مع زيادة بنسبة 91.1 في المائة منذ عام 2000م، إلى الأزمات الممتدة والاضطرابات الاجتماعية والتعرّض لصدمات وضغوط متعددة مثل النزاعات والفقر وعدم المساواة وتغيّر المناخ وندرة الموارد الطبيعية والتداعيات الاقتصادية المرتبطة بجائحة كـوفيد-19.

ونوه، المدير العام المساعد للمنظمة وممثلها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، عبد الحكيم الواعر الى أن “النزاعات لا تزال تشكل أحد الأسباب الرئيسية للجوع في المنطقة. حيث يواجه ما يقرب من 53.4 مليون شخص الجوع في البلدان والمناطق التي تشهد نزاعات، وهو رقم أعلى بأكثر من ستة أضعاف الرقم في البلدان التي لا تشهد نزاعات”.

ووفقا للتقرير، فقد عانى ما يقرب من ثلث سكان المنطقة، أي 141 مليون شخص، من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2020م، بزيادة قدرها 10 ملايين عن العام الذي سبقه.

ورأى الواعر أنه “قد لا يكون هناك تحسن ملحوظ في الوضع هذا العام، لأن العوامل الأساسية للجوع ستستمر في دفع الوضع إلى مزيد من السوء”.