هوس عالمي بفيلم سبايدر مان الجديد.. والسبب "الفكرة الثورية"

صنع فيلم شخصية "سبايدر مان" الجديد حالة غير مسبوقة حول العالم، لسلسلة الأفلام الشهيرة، بفكرة "ثورية" جذبت محبي السينما إلى الصالات من أجل الفيلم الجديد.

ويبدأ عرض الجزء السادس من سلسلة "سبايدر مان"، الجمعة، في الولايات المتحدة، ويتوقع أن يصبح الفيلم الأعلى دخلا من شباك التذاكر في "عصر الجائحة".

وانتشرت حالة من الترقب، بعد الكشف عن قصة فيلم سبايدر مان الجديد، بعنوان "لا سبيل للعودة"، والتي قرر مؤلفوها دمج جميع شخصيات سبايدر مان السابقة، خلال الألفية، في فيلم واحد، يثير حالة قصوى من "النوستالجيا" لدى الجماهير.

وبدأت حالات التفاعل مع الفيلم تظهر، مع بدء عرضه في عدد من دول العالم، الأربعاء، ليأتي تقييم النقاد على مواقع "آي إم دي بي" و"روتن توميتوز" ويعطيه أعلى درجة في تاريخ السلسلة.

تحطيم الأرقام

وتجاوز تفاعل الجماهير على مواقع الإنترنت مع الفيلم، قبل عرضه، كل التوقعات، وتنبأ الخبراء بأنه سيصبح الفيلم الأكثر دخلا منذ تفشي كورونا.

ويتوقع أن يحقق، على الأقل، في يوم الافتتاح، دخلا أكثر من فيلم "حرب النجوم" قبل عامين، والذي حقق 177 مليون دولار.

وبدأنا نشهد بالفعل بعض الأرقام التي "لا تصدق"، عالميا، بالنسبة للفيلم الجديد، حيث كان الافتتاح أكبر افتتاح لفيلم يوم الأربعاء في تاريخ بريطانيا، مسجلا 10 ملايين دولار.

كما سجل افتتاح الفيلم أكبر يوم افتتاح لفيلم على الإطلاق، في المكسيك، حيث سجل دخلا بقيمة 9 ملايين دولار على شباك التذاكر.

ولم ينجح أي فيلم بالوصول إلى مليار دولار من الأرباح، منذ تفشي جائحة كورونا في 2020، ولكن النقاد يتوقعون أن ينجح فيلم "سبايدر مان" الجديد أخيرا بالوصول لهذا الرقم، وكسر "لعنة الجائحة".

جنون عالمي

وانتشرت لقطات فيديو حول العالم، لأشخاص مرتدين زي سبايدرمان الشهير، وهم في طريقهم لحضور عرض الفيلم.

ويبدو أن حماس الجماهير، جاء في محله، حيث أبدى الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي، انبهارهم بالفيلم، مصدومين "بالنهاية المؤثرة".

وكتب أحدهم على موقع تويتر: "استيقظت اليوم ولا زلت أفكر بفيلم سبايدر مان".

وكتب آخر: " فيلم لا سبيل للعودة فيلم جميل. يروي قصة بيتر باركر والتضحيات التي تصاحب كونه الرجل العنكبوت".

وكتب الناشط محمد الشمري: " للأمانة الفيلم كان عظيم جدا وكسر التكرار اللي تعودنا عليه في سلسلة أفلام سبايدر مان".