العراق: سقوط قتلى وأضرار مادية خطيرة فى فيضانات أربيل

جدة - نرمين السيد - تسببت الفيضانات والأمطار الغزيرة التى ضربت أربيل بإقليم كردستان العراقى، فجر اليوم الجمعة، فى مقتل 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح، وسط تحذيرات من احتمالات وقوع فيضانات إضافية.





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