الرئيس الكورى الجنوبى ونظيره الأوزبكى يبحثان تطوير العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن الجانبين اتفقا، خلال اللقاء، على توسيع التعاون فى مجالات الرعاية الصحية والطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبذل الجهود لإبرام اتفاقية تجارية بين البلدين فى أسرع وقت ممكن.

كما اتفقا على تنويع سلاسل توريد المعادن النادرة وتعزيز التعاون فى تطوير مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة.

وأعرب الرئيس الاوزبكى عن دعمه المستمر لجهود مون لإحلال السلام والاستقرار فى شبه الجزيرة الكورية، بما فى ذلك من خلال إعلانه المقترح بإنهاء الحرب الكورية (1950 - 1953) رسميا.

واعتمد الجانبان بيانا مشتركا أعاد تأكيد التزام البلدين بتعميق العلاقات، بما فى ذلك من خلال اتفاقية تجارية، ودعم كوريا الجنوبية لانضمام أوزبكستان إلى منظمة التجارة العالمية، وخطط تعاون محددة فى الصناعة والعلوم والبناء والبنية التحتية والرعاية الصحية والطب.

ووقع الجانبان أيضا على سبعة عقود ومذكرات تفاهم بشأن الوقاية من الأمراض والطاقة وتنمية المدن الذكية من بين مجالات أخرى.